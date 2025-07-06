Россиянам рассказали, продажи каких авто с пробегом упали сильнее всего

В июне 2025 года продажи подержанных автомобилей снизились на 7% в сравнении с показателями того же месяца 2024-го, сообщает «Автостат Инфо».

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«Спад затронул почти все категории на рынке подержанных машин. Наиболее ощутимое снижение зафиксировано в сегментах легкого и тяжелого коммерческого транспорта», — отмечается в сообщении.

За месяц было перерегистрировано на новых владельцев 546,1 тыс. машин, что на 7% меньше, чем в июне прошлого года. При этом в сегменте легкого коммерческого транспорта зафиксирован спад на 14% — до 31,9 тыс. машин. В сегменте тяжелых грузовиков — на те же 14%, до 21,1 тыс. единиц.

Легковой сегмент снизился меньше: на 6%, до 487,9 тыс. автомобилей. По итогам полугодия на рынке автомобилей с пробегом в России также зафиксирован спад. Он составил 4%, в январе-июне сменили владельцев 3,2 млн автомобилей.