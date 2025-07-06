«Победу», сделанную из Mercedes-Benz, выставили на продажу в России

В России выставлен на продажу автомобиль Mercedes-Benz CL 500, стилизованный под советский ГАЗ М-20 «Победа».

© Газета.Ru

Об этом сообщает «За рулем».

«У этого автомобиля пробег составлял около 50 000 км на момент создания модификации. Он оснащен двигателем с кастомизированным декоративным кожухом сверху, а также трансмиссией, ходовой частью и электроникой от Mercedes», — отмечается в публикации.

Кастом с внешностью «Победы» построен на базе немецкого купе 2004 года выпуска. Продавец просит за него 5 млн рублей и утверждает, что такая машина была построена всего в трех экземплярах. Также владелец уверяет, что изменения конструкции машины были узаконены и ее можно перерегистрировать на нового хозяина в ГИБДД.

Ранее стало известно, продажи каких подержанных автомобилей в России упали сильнее всего.