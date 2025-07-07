Бюджетные городские машины Peugeot ушли в прошлое

Peugeot окончательно отказалась от возвращения в сегмент бюджетных городских автомобилей. Генеральный директор бренда Ален Фаве подтвердил, что компания не планирует создавать преемника компактной модели 108, производство которой было прекращено почти пять лет назад.

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Теперь самым доступным автомобилем в линейке марки остаётся Peugeot 208 — именно с этой модели начинается знакомство с брендом. В компании подчёркивают, что не намерены уходить ни в премиальный сегмент, ни в сверхдешёвый. Peugeot продолжит оставаться массовым автопроизводителем, сосредоточив усилия на среднем ценовом диапазоне.

В планах компании — дальнейшее развитие универсальных платформ, подходящих для выпуска бензиновых, гибридных и электрических автомобилей. Полного отказа от традиционных силовых установок Peugeot пока не рассматривает. Основное внимание бренд сосредоточит на сегментах B, C и D, где планируется предлагать актуальные решения с учетом особенностей разных рынков.

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