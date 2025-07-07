Бюджетные городские машины Peugeot ушли в прошлое
Peugeot окончательно отказалась от возвращения в сегмент бюджетных городских автомобилей. Генеральный директор бренда Ален Фаве подтвердил, что компания не планирует создавать преемника компактной модели 108, производство которой было прекращено почти пять лет назад.
Теперь самым доступным автомобилем в линейке марки остаётся Peugeot 208 — именно с этой модели начинается знакомство с брендом. В компании подчёркивают, что не намерены уходить ни в премиальный сегмент, ни в сверхдешёвый. Peugeot продолжит оставаться массовым автопроизводителем, сосредоточив усилия на среднем ценовом диапазоне.
В планах компании — дальнейшее развитие универсальных платформ, подходящих для выпуска бензиновых, гибридных и электрических автомобилей. Полного отказа от традиционных силовых установок Peugeot пока не рассматривает. Основное внимание бренд сосредоточит на сегментах B, C и D, где планируется предлагать актуальные решения с учетом особенностей разных рынков.
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