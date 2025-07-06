В Россию привезли крупный полноприводный кроссовер Kia

Кроссоверы Kia EV9 доступны для покупки в России по цене 6 млн рублей.

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В России можно приобрести флагманский электрический кроссовер Kia EV9 из наличия.

Стартовая цена составляет 6 миллионов рублей. Эта сумма предполагает полноприводную модификацию, оснащённую двумя электромоторами с общей мощностью 385 л.с. и батареей ёмкостью 100 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 560 км.

Модель предлагается в исполнении GT-Line, отличающейся агрессивными бамперами и высокими рейлингами на крыше.

Год назад подобные автомобили стоили на 1-1,1 миллиона рублей дороже.

Премьера Kia EV9 прошла в марте 2023 года. Кроссовер построен на модульной платформе E-GMP, длина составляет 5010 мм, ширина – 1980 мм, а колёсная база превышает показатели рамного Mohave и составляет 3100 мм.