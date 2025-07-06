На российском рынке появился мощный и богато оснащенный «кореец»

В Минеральных Водах выставлен на продажу Hyundai Lafesta 2025 за 3,5 млн рублей.

© За рулем

В одном из официальных автосалонов Kia в Минеральных Водах появился на продаже лифтбек Hyundai Lafesta 2025 года.

Согласно VIN-коду, начинающемуся с индекса LBE, автомобиль предназначен для китайского рынка. Цена модели составляет 3 500 000 рублей, но этот ценник актуален только при покупке в кредит и сдаче старого автомобиля по схеме Trade-in.

В марте российские дилеры начали принимать заказы на Hyundai Lafesta 2025, информируя о стартовой цене от 3 миллионов рублей.

Эта модель комплектуется 1,5-литровым турбомотором мощностью 200 л.с., который объединён с роботизированной трансмиссией и передним приводом.

Представитель дилерского центра подтвердил наличие всех необходимых документов и уплату утилизационного сбора по автомобилю. Hyundai Lafesta 2025 по своим размерам конкурирует с такими моделями, как Toyota Corolla, Honda Civic, Mazda3, Volkswagen Jetta/Bora и Kia Cerato.