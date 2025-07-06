Удлиненный BMW X3 из Китая можно купить намного дешевле европейской версии

В России стартовали продажи BMW X3 Long по цене от 6,47 млн рублей.

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В России начались продажи кроссоверов BMW X3 Long 2025 года, предназначенных для китайского рынка, которые были завезены по параллельному импорту.

Модель с удлиненной колесной базой доступна на классифайдах у различных дилеров.

Цены на автомобили варьируются в зависимости от комплектации: от 6 470 000 рублей за версию Premium M Sport с 2.0-литровым бензиновым двигателем мощностью 258 л.с. до 8 800 000 рублей за самую дорогую модификацию, в которой имеются панорамная крыша, аудиосистема Harman Kardon, функция Face ID и проекционный дисплей.

Все версии оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом xDrive.

BMW X3 четвёртого поколения (G45) была представлена в июне 2024 года, при этом модель получила обновленный дизайн, сохранив свою прежнюю платформу и моторную гамму.

В отличие от европейских версий, которые с начала 2025 года продавались в России по цене около 12 миллионов рублей, китайские X3 Long предлагают более привлекательные условия.