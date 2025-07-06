Российский авторынок может обвалиться на 30%

В 2025 году российский рынок новых автомобилей может сократиться до 1,1 млн машин, что на 30% меньше, чем в текущем году, сообщает ИА DEITA.RU. Такой пессимистичный прогноз озвучили аналитики агентства «Автостат».

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Даже в случае наиболее благоприятного развития событий продажи вряд ли превысят 1,4 млн авто — это минус 10% к уровню 2024 года. Базовый же сценарий предполагает спад на 20% — до 1,25 млн проданных легковушек.

Эксперты отмечают, что негативных факторов, влияющих на отрасль, сейчас больше, чем позитивных. Главные тормоза — дорогие автокредиты, снижение их доступности и высокая стоимость новых машин, которая может ещё вырасти из-за индексации утилизационного сбора. Дополнительно на спрос давят инфляция и снижение покупательской активности: люди предпочитают копить, а не тратить. Кроме того, многие потенциальные покупатели выжидают — рассчитывают на возвращение глобальных брендов.

Среди поддерживающих рынок факторов аналитики называют лишь точечный потребительский спрос у состоятельных граждан, активность автодилеров и автопроизводителей, а также госпрограммы льготного автокредитования и лизинга. Дополнительный стимул — потребность в замене старых автомобилей.

При этом, по мнению «Автостата», новые ограничения Минпромторга могут изменить расстановку сил на рынке. Усилится позиция отечественных производителей, а китайским маркам станет сложнее удерживать цены.