Высокотехнологичный проект Sony и Honda еще не запущен, а уже терпит убытки

Совместный проект Sony и Honda принес убыток 362 млн долларов за 2025 год

© За рулем

Совместный проект Sony и Honda, известный как Sony Honda Mobility, сообщил об операционном убытке в 362 миллиона долларов за финансовый год, который завершился в марте 2025 года.

По данным финансового отчета, опубликованного 30 июня, данный убыток более чем вдвое превышает уровень предыдущего года, при этом продажи первой модели Afeela пока не начались, и дохода нет.

Проект, который начал свою деятельность в 2022 году, направлен на выход на рынок премиум-класса электромобилей, сочетая опыт Honda в производстве автомобилей с технологиями Sony в области сенсоров и развлечений.

Ожидается, что цена на Afeela 1 составит 89 900 долларов, а его появление на рынке намечено на конец 2025 года. Модель будет представлять собой высокотехнологичный седан, оснащенный 40 датчиками, включая 18 камер и лидар для беспилотного вождения.

Старший аналитик Bloomberg Intelligence, Тацуо Ёсида, отметил, что создание новых автомобилей требует значительных инвестиций в производство прототипов и научно-исследовательские работы, а рынок автомобилей класса люкс имеет ограниченные объемы продаж, что делает получение прибыли в таком сегменте затруднительным.

На выставке Consumer Electronics Show (CES) 2025 компании Sony и Honda официально продемонстрировали свою первую серийную модель Afeela 1, которая будет доступна в двух версиях: Afeela 1 Origin и Afeela 1 Signature, цена которых составит 89 900 и 109 900 долларов соответственно. Обе версии будут включать в себя трехлетнюю бесплатную подписку на основные услуги, такие как автопилот L2+ ADAS (Afeela Intelligent Driving), развлекательные сервисы и персонального агента Afeela. Также будут доступны мультимедийные приложения, 3D-карты, пространственный звук и 5G. Ранее сообщалось о планах внедрения сервиса караоке и онлайн-кинотеатра в автомобиль.