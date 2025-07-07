В РФ начались продажи минивэнов Denza D9 за 6,8 млн рублей

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, которая включает в себя 1,5-литровый турбодвигатель и два электромотора.

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Суммарная мощность составляет 407 л.с. Автомобиль также оснащен «автоматом» и системой полного привода. Все транспортные средства имеют электронные паспорта и прошли таможенное оформление.

В салоне 10 дисплеев, включая центральный экран, цифровую приборную панель, экраны для задних пассажиров. Также предлагаются панорамная крыша, электропривод дверей, система доступа без ключа, беспроводная зарядка и многозонный климат-контроль.

Стоимость Denza D9 варьируется от 6,8 до 9,2 млн рублей.

Первая версия Denza D9 была представлена в Китае в 2022 году.

Напомним, что россияне влезли в дорогие автокредиты, спасая деньги от инфляции. В Россию приехал новый китайский «убийца» Tesla, с запасом хода 1200 км.