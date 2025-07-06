Россиян массово обманывают с ввозом автомобилей

В России набирает обороты новая схема мошенничества, связанная с ввозом автомобилей и незаконным списанием утилизационного сбора, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как рассказал «Газете.Ru» руководитель центра «Автокриминалист» Максим Шелков, злоумышленники используют паспортные данные граждан для оформления на них машин, которых те никогда не видели.

По словам эксперта, жительница Подмосковья по имени Нина в 2024 году попыталась ввезти из Белоруссии автомобиль Mercedes-Benz ML, который подпадал под льготный утильсбор. Однако при обращении в таможню женщина неожиданно получила отказ. Выяснилось, что якобы от ее имени уже был оформлен и списан утильсбор на Hyundai Elantra. Проблема в том, что Нина никакого Elantra не покупала и даже не слышала о его существовании.

«Это не единичный случай. Мы столкнулись со множеством подобных историй. Один мужчина обнаружил, что от его имени оформили сразу 29 праворульных автомобилей», — отметил Шелков.

Схема работает следующим образом: мошенники получают персональные данные граждан (возможно, из «сливов» или при помощи фальшивых анкет на сайтах), а затем используют их для ввоза подержанных автомобилей из-за рубежа. После этого они списывают положенные льготы и продают машины, оставляя настоящих владельцев паспортов с юридическими проблемами.

Эксперты призывают россиян проверять свои данные на сайтах государственных услуг, регулярно запрашивать выписку по утильсбору и быть особенно внимательными при передаче личной информации. Любая «утечка» может обернуться серьезными проблемами — от отказа в таможенном оформлении до уголовного преследования, если авто окажется замешанным в криминальной истории.