Водителей начнут лишать прав после диспансеризации

Совет Федерации одобрил закон, который позволит Госавтоинспекции отзывать водительские права на основании медицинских противопоказаний, выявленных, в том числе, в ходе диспансеризации, сообщает ИА DEITA.RU.

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Если в процессе планового медосмотра обнаружатся болезни, несовместимые с вождением, информация об этом попадет в единый реестр, а водитель будет обязан пройти дополнительное освидетельствование в течение трех месяцев. В случае отказа удостоверение аннулируется автоматически.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. С этого момента медицинская справка станет цифровой, но по желанию водителя ее можно будет получить и на бумаге. Согласно нововведениям, инспекторы ГИБДД не получат доступ к диагнозам, но будут видеть отметку о наличии противопоказаний.

Также сенаторы одобрили повышение штрафов за нарушение ПДД. Так, за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции штраф увеличится до 7–10 тысяч рублей. При повторном нарушении водителю может грозить лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Кроме того, собственников грузовиков ожидает суровое наказание за уклонение от весового и габаритного контроля — штраф до 600 тысяч рублей.

Представители МВД заверили, что защита персональных данных будет обеспечена, а вмешательство в частную медицинскую информацию исключено. Однако вопросы по обеспечению конфиденциальности все же прозвучали на заседании — сенаторы опасаются утечек данных в случае сопряжения медицинских и полицейских баз.