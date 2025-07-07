"Соллерс" представил новые полноразмерные минивэны Sollers SP7

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Автопроизводитель "Соллерс" показал полноразмерные минивэны Sollers SP7 на выставке "Иннопром", передает корреспондент ТАСС.

Автомобили представлены в черном цвете. Как сообщил ТАСС представитель компании, новинки оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а мощность двигателей составляет 237 лошадиных сил.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой является "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.