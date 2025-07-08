На "Иннопроме-2025" презентовали трехсекционный трамвай с автопилотом

На международной промышленной выставке в Екатеринбурге состоялась технологическая премьера: посетителям и экспертам показали полноразмерный опытный образец нового трехсекционного трамвая. Событие, без всякого преувеличения, историческое для всего транспортного машиностроения, ведь производитель разработал не только кузов и интерьер, но и ключевой элемент ходовой части - низкопольную тележку.

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Новой машине несложно будет выделиться в плотном городском потоке: у нее оригинальный дизайн кабины, который помогает легко вписываться в повороты, современный интерьер с большими окнами и светлой отделкой стен. Четыре двигателя по 105 киловатт ускоряют разгон, максимальная скорость вагона - 75 километров в час, при этом система управления обеспечивает плавность движения, а оборудование для рекуперации дает возможность накапливать энергоресурс и проходить до трех километров автономно. Цельносварный металлический каркас облицован композитными панелями, что, с одной стороны, повышает жесткость конструкции и уменьшает ее массу, с другой стороны, защищает от коррозии.

"Разработка полностью отечественная. При проектировании мы опирались на лучшие технические решения и существующую компонентную базу. Большинство узлов и модулей созданы на предприятиях, которые входят в состав холдинга, а вообще в проекте участвуют свыше 25 смежников",- говорит гендиректор предприятия "Синара - Городской рельсовый транспорт" Сергей Шунин.

Новый трамвай по длине занимает примерно столько же места, сколько два старых в сцепке - 28,7 метра, но гораздо более вместительный: 308 мест, из них 70 сидячих. То же самое можно сказать о комфорте, продумано все, вплоть до раздельных зон климат-контроля и USB-разъемов для подзарядки гаджетов. Шесть дверных проемов ускоряют посадку и высадку пассажиров на остановках. Проходы из модуля в модуль и между рядами кресел достаточно широкие, чтобы пассажиры не мешали друг другу. Добиться "тотальной низкопольности", которая необходима людям с ограниченной подвижностью, пожилым и мамам с колясками, помогает конструкция тележки.

Новый трамвай отличается высокой безопасностью, в частности, в нем используется тройная система торможения и шок-абсорберы - устройства, которые при наезде на препятствие погашают удар. Еще одна особенность - быстрое техобслуживание: подняв фальшборд-бампер, механики получают доступ к нужным узлам. При этом машина экономно расходует электроэнергию, на 15 процентов меньше, чем предыдущее поколение подвижного состава, а диспетчеры могут отслеживать состояние двигателей, дверей, тормозов в режиме реального времени.

"Адаптивная подвеска и размещение мотор-редукторов снаружи рамы позволили высвободить внутреннее пространство", - поясняет Сергей Шунин. - "Панель управления у водителя выполнена тем же принципам, что и в авиации: интерактивные дисплеи, точки контроля, углы обзора - все это не дает отвлекаться от управления.

Предусмотрена в трамвае и функция автопилота. Камеры, лидары и высокоточный роутер помогают ему ориентироваться в пространстве, распознавать светофоры и знаки, определять свое местоположение. Такая техника способна подстраиваться под разный трафик с разными дистанциями и скоростями, выявлять опасности на рельсах или в зоне габаритов. Пока вагон с автопилотом тестируется в депо Таганрога, однако в перспективе его можно будет увидеть и на улицах российских городов.

При разработке модели учли опыт, накопленный ГК "Синара" при реализации концессий в системе горэлектротранспорта в Таганроге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Челябинске. Новый вагон запроектирован сразу в двух вариантах: для стандартной российской колеи (1524 миллиметров) и европейской (1435 миллиметров), чтобы его можно было адаптировать под разные муниципалитеты и разное состояние инфраструктуры, а также поставлять на экспорт.

Серийное производство в Екатеринбурге планируют начать в 2026 году, сейчас сборочная площадка активно реконструируется, там будут трудиться 600 человек. Универсальность производственных мощностей позволит выпускать до 200 трамваев в год в разной компоновке.