В РФ стартовали продажи роскошных минивэнов GAC M8

M8 Lounge отличается от стандартных версий премиальными материалами отделки, включая высококачественную кожу и вставки из дерева. Задний ряд сидений выполнен в формате «капитанских кресел» с электрорегулировками, массажем и вентиляцией.

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Внешне модель можно узнать по хромированным элементам отделки, эксклюзивным колесным дискам и специальной эмблеме на кузове. Авто оснащено передовыми системами безопасности и помощи водителю, такими как адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения и автоматическая парковка.

Под капотом GAC M8 Lounge установлен 2-литровый турбодвигатель мощностью 252 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Привод – передний.

Напомним, что в РФ начались продажи минивэнов Denza D9 за 6,8 млн рублей. Трехлетние авто с пробегом подешевели на 8%.