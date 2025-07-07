Многодетные семьи могут освободить от оплаты проезда по платным дорогам

В Госдуму внесут законопроект, об освобождении многодетных родителей от оплаты проезда по платным дорогам. Об этом пишет ТАСС. Авторы проекта из партии «Справедливая Россия - За правду» считают, что такая мера может стать еще одним стимулом для повышения рождаемости в стране.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон об автомобильных дорогах. Право бесплатного проезда по платным дорогам предоставят транспортным средствам, принадлежащим многодетным родителям.

Многодетными считаются семьи, в которых есть трое и больше детей — родных или усыновленных.

Авторы проекта считают, что мера улучшит доступность транспортной инфраструктуры для таких семей и позволит им экономить средства, в том числе летом — в период отпусков. Также она послужит стимулом к рождению третьего и последующих детей.

Россияне все чаще пользуются платными дорогами. В прошлом году трафик на трассах «Автодора» вырос на треть — почти до 380 миллионов проездов. Наибольшей популярностью у водителей пользуются М-12 и М-4.