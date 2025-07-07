В России установили нормативы для парковок электромобилей

С 1 июля 2025 года в России вступают в силу новые правила, которые определяют минимальное количество парковочных мест для электромобилей с зарядными устройствами. Это стало возможным благодаря приказу Министерства строительства (№ 250/пр от 23 апреля 2025 года). Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя страны.

Основная цель документа — улучшить доступность электрозарядных станций, что, в свою очередь, должно повысить интерес россиян к электромобилям.

Теперь проектировщики будут учитывать несколько важных параметров:

минимальное количество парковочных мест для легковых автомобилей рядом с отдельно стоящими объектами капитального строительства в жилых и общественно-деловых зонах;

парковочные места на стоянках у лесопарков и зон отдыха;

площадь озелененных территорий в муниципальных округах;

минимальное количество парковочных мест для электромобилей с зарядными устройствами.

Ранее аналогичные показатели были установлены постановлением правительства от 16 декабря 2020 года, которое утратит силу с 1 июля 2025 года.