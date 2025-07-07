Начались продажи гибрида Voyah Passion российской сборки

На выставке "Иннопром", стартовавшей сегодня в Екатеринбурге, был представлен представительский гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR. Автомобиль примечателен уникальной раскраской кузова под гжель, что намекает на новую прописку модели.

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Производство флагманской версии стартует в третьем квартале 2025 года на заводе по выпуску электромобилей и гибридов в Липецкой области. Дилеры уже начали приём заказов.

Рекомендованная розничная цена на новый Voyah Passion EVR составляет 5 590 000 рублей. С учётом господдержки в размере 925 тысяч рублей, которая распространяется на седан, авто можно купить за 4 665 000 рублей.

Гибридная силовая установка Voyah Passion EVR обеспечивает суммарный запас хода при полностью заправленном топливном баке и заряженной тяговой батарее в 1000 км по циклу WLTP, из которых 200 км автомобиль может проехать исключительно на электрической тяге.

Ранее "РГ" рассказывала о технических характеристиках Passion EVR и комплектациях.