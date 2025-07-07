Evolute обновил гибридный кроссовер i-Space

Как стало известно редакции Quto, рестайлинговый вседорожник отличается другим оформлением передка, изменённым рисунком задних светодиодных фонарей, а также иным дизайном 19-дюймовых колёс.

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Последовательная гибридная силовая установка была существенно улучшена. Электродвигатель теперь развивает до 218 л.с. и 330 Н·м. Запас хода на чистом электричестве увеличился на 35% благодаря новой аккумуляторной батарее емкостью 25,1 кВт·ч, а общий запас хода составляет 1250 км.

Что касается интерьера, то передние кресла получили электрорегулировки и улучшенный профиль. Консоль трансмиссионного тоннеля теперь оснащена подстаканниками, зарядными разъёмами и мощной беспроводной зарядкой.

Селектор выбора направления движения перебрался на рулевую колонку, медиасистема получила поддержку протоколов Apple Car Play и Android Auto. Важно, что покупателям будут доступны пяти– и семиместный варианты.

Между тем, правительство пересаживает чиновников на электромобили. Новые требования закреплены постановлением Правительства РФ от 12.06.2025 № 889 и касаются регламента госзакупок машин для государственных и муниципальных нужд.