Что мешает развитию электронного возмещения убытков в "автогражданке"

Уже полгода как в России работает система электронного возмещении убытков от страховщиков потерпевшим от небольших аварий. Однако водители не спешат ей пользоваться. Почему? Рабочая группа Народного фронта "Защита прав автомобилистов" представила результаты исследования на тему отношения автовладельцев к электронному урегулированию убытков в ОСАГО

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Напомним, такая норма окончательно закрепилась в России 1 января 2025 года и стала обязательной для всех страховых компаний. Страхователи, в свою очередь, получили возможность подавать заявления о возмещении убытков через личный кабинет мобильного приложения или на сайте страховщика, минуя непосредственное посещение офиса страховой компании.

Результаты исследования показывают, что автовладельцы, не имеющие опыта электронного урегулирования убытков по ОСАГО, чаще всего не знают, какие шаги необходимо предпринять. Они заранее опасаются допустить ошибку, которая приведет к отказу или уменьшению выплаты. Так, более 50% респондентов признались, что имеют лишь поверхностное представление о том, как полностью урегулировать убыток по ОСАГО онлайн.

О возможности электронного урегулирования большинство респондентов узнает из новостей в СМИ, социальных сетей и профильных автомобильных сообществ. Эти знания, по их признанию, носят фрагментарный характер. Интересно, что опыт знакомых людей или публикации в автомобильных сообществах и СМИ могут стать решающими в выборе формата обращения в страховую компанию за возмещением убытков.

"В исследовании мы увидели, что успешный опыт электронного оформления небольшой аварии у друзей или знакомых может подтолкнуть к использованию онлайн-урегулирования в следующий раз. Также на это решение может повлиять информация из социальных сетей", - отмечает руководитель рабочей группы НФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.

Однако недостаточный уровень осведомленности о возможностях электронного урегулирования убытков - это не единственный барьер, который стоит на пути обращения к сервису. Еще одним важным препятствием является страх пропустить скрытые повреждения автомобиля, которые, как правило, не видны на фотографиях и обнаруживаются только при осмотре транспортного средства в автосервисе. Помимо этого, респондентов также беспокоят возможное отсутствие или сбои мобильного интернета, что может усложнить загрузку фотографий или сделать ее невозможной.

По мнению Петра Шкуматова, устранить ключевые барьеры можно, повысив информированность о правильном заполнении заявления о возмещении убытков.

"Одним из вариантов такого информирования может стать онлайн-консультирование и поддержка на всех этапах подачи электронного заявления - от отправки электронного извещения о ДТП до подачи заявления и получения выплаты либо направления на ремонт", - уверен эксперт.

Потенциальный интерес к формату электронного урегулирования значительно выше среди респондентов моложе 34 лет.

Представители этой возрастной категории готовы воспользоваться электронным урегулированием при небольшом ДТП. В группе респондентов от 30 до 60 лет такую готовность выражает порядка половины участников, среди лиц старше 60 лет - взгляды более консервативны. Респонденты из этой группы для урегулирования убытков скорее обратятся непосредственно в офис страховой компании, а на место аварии вызовут сотрудников ГИБДД.

Среди участников исследования есть и те, кто вовсе не готов к цифровому урегулированию убытков при ДТП. Такие респонденты считают, что составленный инспектором ГИБДД протокол исключит возможные ошибки и по своей форме является более надежным гарантом получения страховой выплаты.

Однако для подавляющего большинства участников исследования основная выгода электронного урегулирования убытков заключается в экономии времени и оперативном получении выплаты. Среди главных препятствий респонденты выделяют отсутствие опыта цифрового оформления и страх ошибиться в оценке повреждений, что, в свою очередь, может привести к снижению суммы или отказу в выплате.