"Ростех" представил "умные" пешеходные переходы

Госкорпорация "Ростех" представила программно-аппаратный комплекс AВРОРА-V — отечественное решение для повышения безопасности пешеходных переходов. Система создает на дороге хорошо заметную пешеходную разметку, а также следит за обстановкой в автоматическом режиме.

Решение состоит из проектора, который можно закреплять на любых опорах и столбах. Прибор "рисует" на дороге яркую пешеходную зебру в вечернее и ночное время и в плохих погодных условиях. Разметка хорошо видна даже на снегу или грязной дороге, в условиях, когда обычная краска становится незаметна. Водители различают такой переход на существенно большем расстоянии, чем стандартный.

На сегодняшний день инновационное дорожное решение применяется в 25 российских регионах. Проект разработан компанией "ОРКОР", входящей в инвестиционный портфель "Иннохаба Росатома". Внедрением комплекса и его поддержкой занимается холдинг "РТ-Проектные технологии" Госкорпорации "Ростех".

"Система доказала свою эффективность на практике. Так, в Калужской области после ее установки на опасных участках дороги удалось добиться существенного снижения рисков ДТП на оборудованных переходах. Аналогичные результаты демонстрируют и другие области. В общей сложности уже работает около 1000 таких комплексов. С учетом полученных результатов масштабирование комплекса продолжится и на остальные регионы страны", — отметил Александр Назаров, заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех".

AВРОРА-V способна анализировать дорожную ситуацию с помощью элементов искусственного интеллекта и выполняет функцию "тревожной кнопки" для муниципальных служб.