Японский автобренд Nissan решил отозвать 480 тыс. автомобилей из-за опасений, что двигатели на некоторых моделях могут выйти из строя. Об этом сообщает издание metro.co.uk.

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«Nissan отозвал почти полмиллиона автомобилей в США и Канаде из-за неисправности двигателей. Автомобильный гигант выявил дефект в своих двигателях VC-Turbo. В числе отозванных моделей: Altima (2019–2020 гг.), Infiniti QX50 (2019–2022 гг.), Rogue 2021–2024 гг., Infiniti QX55 (2022 г.)», — указывает портал.

Отмечается, что проблемой стали подшипники двигателя, которые могут иметь производственные дефекты. Необходимый ремонт или замену мотора произведут в дилерских центрах.

До этого в центре Москвы автомобиль Nissan взорвался из-за технической неисправности.

«Основная версия возгорания двух машин во дворе в центре города — неисправность проводки автомобиля Nissan. Огнем повреждены две машины. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», — говорится в публикации Telegram-канала «Осторожно, новости».

Ранее в России цены на автомобили рухнули на сотни тысяч рублей.