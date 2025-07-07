"АГР Холдинг" существенно нарастил объемы выпуска и продаж Solaris

"АГР Холдинг" рассказал об итогах первого полугодия. За шесть месяцев на заводе в Санкт-Петербурге произвели 18 250 автомобилей бренда Solaris, из которых реализовано 12 288 единиц. Количество регистраций ещё меньше - 10 400 автомобилей.

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"Мы видим стабильный рост интереса к бренду Solaris - и со стороны покупателей, и со стороны партнеров. По итогам продаж первого полугодия бренд стабильно входит в топ-10 самых продаваемых марок на российском рынке, увеличив долю рынка в 2 раза до 2%", - прокомментировал итоги полугодия генеральный директор "АГР Холдинг" Алексей Калицев, отметивший, что бренд будем последовательно укреплять позиции Solaris в массовом сегменте.

К числу мер, которые помогли Solaris улучшить результаты, можно отнести включение трёх моделей - Solaris HC, KRS и KRX - в программу льготного кредитования.

Ранее "РГ" рассказала об аргументах владельцев Solaris HC (Hyundai Creta) в пользу выбора этой модели.