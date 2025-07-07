Российский авторынок стартовал в июле с рекорда продаж

По данным аналитиков, за период с 30 июня по 6 июля в нашей стране было реализовано 28 823 новых легковых машин, что является рекордным показателем текущего года.

© Quto.ru

Ранее наилучшими в году были итоги прошлой недели, когда было продано 25 876 новых автомобилей. Эксперты связывают такие результаты с окончанием второго квартала и полугодия. В это время дилеры стремятся выполнить планы по реализации машин, часть которых уже в начале следующего месяца встаёт на учёт.

Свою роль также играют выгодные финансовые предложения от дистрибьюторов и производителей, которые таким образом стимулируют потенциальных покупателей к приобретению автомобиля.

Лидирующее положение на российском рынке по-прежнему у Lada, на долю которой пришлось 23,7% от общего объёма продаж новых легковых машин. Далее идёт традиционная китайская «четвёрка» — Chery (11,8%), Haval (10,5%), Geely (7%) и Changan (6,8%).

С шестого по 10 место недельного рейтинга самых популярных новых автомобилей в России занимают машины марок Belgee (5,4%), Jetour (3%), Solaris (2,6%), GAC (2,6%) и Omoda (2,2%). Доля остальных брендов составила менее 2%.