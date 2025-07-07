90% "электрических" автобрендов Китая могут быть закрыты

По оценке консалтинговой компании AlixPartners, которую приводит Reuters, к 2030 году лишь 15 из 129 брендов, производящих электромобили и гибриды в Китае, смогут сохранять финансовую устойчивость. Эти компании займут около 75% рынка новых энергетических автомобилей (NEV), при среднегодовых продажах на уровне 1,02 млн единиц каждая. Конкретные бренды не указаны.

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Несмотря на ожидаемую консолидацию, в Китае она будет идти медленнее, чем на других рынках. Причина - поддержка со стороны местных властей, заинтересованных в сохранении рабочих мест, налоговых поступлений и региональных цепочек поставок.

Китайский рынок электромобилей - крупнейший и один из самых конкурентных в мире. Жёсткая ценовая конкуренция, переизбыток мощностей и постоянные технологические инновации создают давление на прибыльность. Из публичных китайских производителей электромобилей стабильную годовую прибыль демонстрируют лишь BYD и Li Auto.

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Несмотря на призывы регуляторов прекратить ценовые войны, эксперты прогнозируют их продолжение в завуалированной форме - через субсидии на страховку и беспроцентное финансирование. По данным AlixPartners, коэффициент загрузки автозаводов в Китае в 2023 году снизился до 50% - минимального уровня за последние десять лет.