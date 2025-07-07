Changan рассекретил новинки для России

На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» китайский производитель рассекретил три новинки, которые, как сообщили редакции Quto.ru в пресс-службе бренда, в ближайшее время появятся на российском рынке. В их числе — кроссовер CS75 Plus нового поколения, гибридный внедорожник Deepal G318 и гран-купе Avatr 12 с электрической силовой установкой.

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Кроссовер CS75 Plus построен на новой платформе, а его габариты увеличились по сравнению с предшественником на 60 мм в длину и 45 мм в ширину, расстояние между осями выросло на 90 мм.

Моторная гамма автомобиля включает в себя турбомоторы объёмом 1,5 и 2,0 литра, в паре с которыми работает 8-ступенчатый «автомат». Привод — передний или полный.

Помимо этого, россиянам будет предложено электрическое пятидверное купе Avatr 12. Покупатели смогут выбрать версию с одним или двумя электромоторами, а питаться силовая установка будет от аккумулятора ёмкостью 94,5 кВтч, на одном заряде которого машина сможет проехать до 700 км.

Габариты электрокара составляют 5020 мм в длину, 1999 мм в ширину и 1450 мм в высоту, размер колёсной базы равен 3020 мм.