Что происходит с ценами на популярные китайские модели

Первая неделя июля ознаменовалась масштабным пересмотром ценовой политики китайских автопроизводителей в нашей стране. Но итоговая стоимость для покупателя в ряде случаев сохранилась на прежнем уровне.

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Так, Haval снизил цены на модели Dargo, F7, F7x, H5, H9, Jolion, а также M6 прошлого и текущего модельного года на 100–400 тысяч рублей. Однако одновременно были отменены или существенно сокращены прежние скидки, и в итоге получается, что цена не изменилась или даже увеличилась.

Бренд, у которого действительно зафиксировано значительное снижение стоимости на ряд моделей, — Tank, который стал лидером по реальному удешевлению цен. Все комплектации Tank 400, 700 и 700 Edition One 2024 и 2025 года выпуска «потеряли» до 600 тысяч рублей.

В зависимости от года выпуска также серьезно подешевели кроссовер Wey 07 и минивэн 80. В первом случае автомобиль стал дешевле на 50 – 200 тысяч, во втором — на 200 – 700 тысяч.

Автомобиль Hongqi H5 Black Edition, напротив, подорожал, но одновременно с этим на него выросла скидка — на 160 тысяч рублей.

Из обновлённых прайс-листов на официальном сайте Great Wall следует, что модели Poer и Poer New сейчас можно приобрести с увеличенной выгодой — базовые цены снижены на 100 тысяч рублей, а скидки выросли до 200 тысяч.