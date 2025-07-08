Объявлены сроки начала продаж Changan Deepal G318 в России

На стенде китайской компании на выставке «Иннопром-2025» состоялась российская премьера нового гибридного вездехода. В пресс-службе бренда в беседе с Quto.ru сообщили, что продажи модели на российском рынке стартуют в ближайшее время.

© Quto.ru

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, в которой бензиновый двигатель работает как генератор для подзарядки аккумулятора. В движение же машину приводят электромоторы суммарной отдачей 430 лошадиных сил и 575 Нм крутящего момента.

На электротяге внедорожник способен проехать до 190 км, а общий запас хода достигает 1 100 км. Известно также, что «Дипал» сможет буксировать до 1,6 тонны, обзаведётся пневмоподвеской и увеличенным дорожным просветом, а максимальная нагрузка на крышу составит до 120 кг.

Все подробности о комплектациях и оснащении Changan Deepal G318 станут известны ближе к дате начала продаж, которая запланирована на октябрь—ноябрь 2025 года.