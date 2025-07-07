В РФ зарегистрировали новый автобренд Maextro: подробности
В базе Федерального института промышленной собственности появились сведения о торговой марке Maextro, сообщает "Автопоток". Заявителем выступает технологический гигант Huawei из КНР.
Maextro вышел на китайский рынок в этом году: под ним компания Huawei совместно с JAC представили гибридный роскошный седан Maextro S800 - аналог Mercedes-Maybach S-Class. Длина автомобиля составляет 5480 мм, колесная база - 3370 мм.
Силовая установка в зависимости от конфигурации выдает от 530 до 864 л.с. У электрической версии запас хода - 602-702 км, гибрид без участия ДВС может проехать до 311 км.
Цены на Maextro S800 - 708 тысяч - 1,18 млн юаней (7,8 - 13 млн рублей). Полноценные поставки запланированы на конец августа.
О планах выхода Maextro на рынок РФ не сообщалось.