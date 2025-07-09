Совместное предприятие FAW-Volkswagen готовится к премьере нового кроссовера под брендом Jetta - VS8. Предполагается, что им заменят существующую модель VS7, которая официально представлена на российском рынке.

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Внешность автомобиля уже была рассекречена китайским Минпромом, накануне появились официальные тизеры внешности, а теперь показали то, каким будет салон. Интерьер радикально преобразился. Передняя панель полностью новая: другое торпедо с "инкрустацией" перед пассажиром, полностью цифровая приборная панель, большой экран мультимедиа, отсутствие блока климата на центральной консоли, тоннель с компактным селектором трансмиссии и беспроводной зарядкой. Также переделаны рулевое колесо, дверные карты, перешиты сиденья, у которых появилась перфорация центральной части.

Габариты новинки на считанные миллиметры отличаются от VS7: 4629 х 1851 х 1624 мм, размер колёсной базы равен 2731 мм. Для Jetta VS8 заявлен турбомотор 1,4 литра мощностью 150 л.с. В паре с ним будет работать 6-диапазонная АКП от Aisin. Привод - передний.

О дате премьеры пока ничего не сообщается.

В России Jetta VS7 можно купить с аналогичным силовым агрегатом за 3 217 000 - 3 529 000 рублей. Ожидается, что VS7 в нашей стране заменят новым VS8.