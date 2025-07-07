Сборщик iPhone планирует начать выпуск электрокаров на заводе Nissan

Чтобы предотвратить закрытие своего завода в Оппаме, Nissan может передать его под контрактную сборку электромобилей тайваньской компании Foxconn. Об этом стало известно накануне их публикации в издании Nikkei со ссылкой на анонимный источник в Nissan.

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Foxconn известен как основной сборщик техники Apple, но с 2021 года развивает и автомобильное направление под брендом Foxtron. Компания позиционирует себя как контрактного производителя электромобилей для других марок. Ранее сообщалось о планах Foxconn построить в Китае демонстрационные заводы, а также о переговорах с японскими автопроизводителями, включая Nissan, о сборке электромобилей тайваньского бренда.

Завод Nissan в Оппаме, работающий с 1961 года, имеет богатую историю. Именно здесь стартовало производство первого Nissan Leaf и гибридов с системой e-Power. Сейчас на заводе выпускаются модели Note и Note Aura. На предприятии рабоатет около 3 900 человек (по данным 2024 года).