КамАЗ хочет «разогнать» конвейер до рекордных мощностей

Это нужно, чтобы грузовой автогигант имел возможность ежедневно выдавать по 240 собранных машин. Сейчас аудиторы провели проверку, чтобы найти «узкие места», мешающие достижению этого показателя. И таковых оказалось неожиданно много.

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Проанализировав трудоёмкость каждой операции, было принято решение укрепить некоторые кадровые позиции дополнительными единицами персонала. Кроме того, некоторым работникам выписали направления на корпоративное обучение по повышение ловкости.

Также конвейеры продолжают оснащать новыми сборочными инструментами. А главная задача – чтобы комплектующие поставлялись на сборочный конвейер, согласно графику закладки моделей. То есть чтобы нужные детали поступали сборщикам «точно вовремя».

Ранее стало известно, что КамАЗ готов перейти на сокращённую рабочую неделю из-за рухнувших продаж. Отечественный производитель грузовых автомобиле рассматривает возможность введения частичного режима простоя из-за падения спроса на свою продукцию.