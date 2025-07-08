Спортивному лифтбеку Zeekr 001 FR добавят мощности

На фоне оглушительного успеха Xiaomi SU7 Ultra принадлежащий холдингу Geely бренд Zeekr хочет модернизировать свой флагманский электрический лифтбек Zeekr 001 FR: по слухам, его снабдят силовой установкой мощностью более 2000 л.с.

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Zeekr 001 FR был представлен осенью 2023 года, тогда он подавался как более мощный конкурент Tesla Model S Plaid (1020 л.с.), а его разработчики утверждали, что аналоги китайского производства не появятся в течение ближайших пяти тел — мол, настолько Zeekr 001 FR крут и совершенен. Но Лэй Цзюнь и его компания Xiaomi смогли догнать и перегнать Zeekr, чем нанесли ему заметный имиджевый урон. Сегодня Xiaomi продаёт в Китае почти в два раза больше электромобилей, чем Zeekr, а спортседан Xiaomi SU7 Ultra оказался не только мощнее, чем Zeekr 001 FR, но и установил рекорд Нюрбургринга.

В общем, Zeekr вынужден реагировать на вызов Xiaomi, и, по данным инсайдеров, на которых ссылается CarNewsChina, готовит обновлённый Zeekr 001 FR с облегчённым кузовом, переработанной аэродинамикой и силовой установкой мощностью свыше 2000 л.с. Заезд по Нюрбургрингу тоже вполне вероятен, тем более что бренд Zeekr, в отличие от Xiaomi, официально представлен в Европе, хотя топ-версия FR лифтбека Zeekr 001 здесь не продаётся — пока она предназначена только для Китая и тираж её ограничен.

На данный момент Zeekr 001 FR стоит в Китае 769 000 юаней (8,45 млн рублей в переводе по текущему курсу), он оснащён четырёхмоторной силовой установкой (по одному мотору на колесо) с максимальной совокупной отдачей в 1265 л.с. и 1280 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,02 с, максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч. Ёмкость батареи — 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 550 км по циклу CLTC.

В свою очередь Xiaomi SU7 Ultra оснащён тремя электромоторами (один на передней оси, два на задней), их максимальная совокупная отдача — 1548 л.с. и 1770 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,1 с (с опциональным пакетом Track Package — 1,98 с), максимальная скорость — 350 км/ч. Ёмкость батареи — 93,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке в сочетании с Track Package — 520 км по циклу CLTC, без него — 630 км. Стоит Xiaomi SU7 Ultra от 529 900 юаней (5,83 млн рублей).

В текущем виде, как ни крути, Zeekr 001 FR проигрывает Xiaomi SU7 Ultra по соотношению цена / потребительские характеристики, но скоро всё может измениться. Возможно, в борьбу Zeekr 001 FR и Xiaomi SU7 Ultra захотят вмешаться и другие амбициозные китайские автопроизводители.