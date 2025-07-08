Спортивному лифтбеку Zeekr 001 FR добавят мощности, так как 1265 л.с. уже недостаточно
На фоне оглушительного успеха Xiaomi SU7 Ultra принадлежащий холдингу Geely бренд Zeekr хочет модернизировать свой флагманский электрический лифтбек Zeekr 001 FR: по слухам, его снабдят силовой установкой мощностью более 2000 л.с.
Zeekr 001 FR был представлен осенью 2023 года, тогда он подавался как более мощный конкурент Tesla Model S Plaid (1020 л.с.), а его разработчики утверждали, что аналоги китайского производства не появятся в течение ближайших пяти тел — мол, настолько Zeekr 001 FR крут и совершенен. Но Лэй Цзюнь и его компания Xiaomi смогли догнать и перегнать Zeekr, чем нанесли ему заметный имиджевый урон. Сегодня Xiaomi продаёт в Китае почти в два раза больше электромобилей, чем Zeekr, а спортседан Xiaomi SU7 Ultra оказался не только мощнее, чем Zeekr 001 FR, но и установил рекорд Нюрбургринга.
В общем, Zeekr вынужден реагировать на вызов Xiaomi, и, по данным инсайдеров, на которых ссылается CarNewsChina, готовит обновлённый Zeekr 001 FR с облегчённым кузовом, переработанной аэродинамикой и силовой установкой мощностью свыше 2000 л.с. Заезд по Нюрбургрингу тоже вполне вероятен, тем более что бренд Zeekr, в отличие от Xiaomi, официально представлен в Европе, хотя топ-версия FR лифтбека Zeekr 001 здесь не продаётся — пока она предназначена только для Китая и тираж её ограничен.
На данный момент Zeekr 001 FR стоит в Китае 769 000 юаней (8,45 млн рублей в переводе по текущему курсу), он оснащён четырёхмоторной силовой установкой (по одному мотору на колесо) с максимальной совокупной отдачей в 1265 л.с. и 1280 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,02 с, максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч. Ёмкость батареи — 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 550 км по циклу CLTC.
В свою очередь Xiaomi SU7 Ultra оснащён тремя электромоторами (один на передней оси, два на задней), их максимальная совокупная отдача — 1548 л.с. и 1770 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,1 с (с опциональным пакетом Track Package — 1,98 с), максимальная скорость — 350 км/ч. Ёмкость батареи — 93,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке в сочетании с Track Package — 520 км по циклу CLTC, без него — 630 км. Стоит Xiaomi SU7 Ultra от 529 900 юаней (5,83 млн рублей).
В текущем виде, как ни крути, Zeekr 001 FR проигрывает Xiaomi SU7 Ultra по соотношению цена / потребительские характеристики, но скоро всё может измениться. Возможно, в борьбу Zeekr 001 FR и Xiaomi SU7 Ultra захотят вмешаться и другие амбициозные китайские автопроизводители.