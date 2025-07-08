"Нива" стала самым популярным вторым автомобилем в семье

Страховщики установили, что наибольший интерес в качестве второго автомобиля в семье представляет "Нива". Казалось бы, машина довольно специфичная. Лишний раз на трассе не разгонишься. А тем не менее может быть даже не третьим, а вторым авто в семье.

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По данным компании "Росгосстрах", каждый десятый клиент по ОСАГО страхует в компании свою гражданскую ответственность для управления несколькими автомобилями. И, как подсчитали в отделе анализа клиентских данных страховщика, лучшей второй машиной в семье россияне считают "Ниву" - в семи из десяти самых распространенных пар автомобилей имеется этот легендарный вазовский внедорожник.

Чаще всего у клиентов компании полноприводная "Нива" дополняет компактный седан. Пара с Lada Granta - самый популярный вариант, с Lada Vesta - третий по популярности, с Renault Logan - четвертый, с Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota Corolla - шестой, восьмой и десятый, соответственно. На второй позиции - пара из классической "Нивы" и Chevrolet Niva. Также в топ-10 вошли пары Granta - Vesta (5 позиция), Lada Granta - ВАЗ 2107 (7) и Granta - Granta (9).

Как показывает анализ клиентской базы компании, подавляющее большинство страхователей, оформляющих более одного полиса ОСАГО, - мужчины. Но и доля женщин, которые покупают страховку для управления несколькими машинами, тоже ощутима - 16%.

Больше всего обладателей нескольких полисов ОСАГО этой компании живет в Башкортостане (6,3%), Московской области (5%) и Татарстане (4,5%). В десятку по количеству "мультистрахователей" также вошли Пермский край (4,2%), Свердловская (3,7%), Вологодская (3,5%) и Иркутская (3,2%) области, Москва (2,9%), Удмуртия (2,6%) и Саратовская область (2,4%).