Дорожные камеры могут начать штрафовать за загрязнение авто

В России рассматривают возможность автоматически фиксировать нарушения экологических норм автомобилями с помощью специальных дорожных камер, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

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Новые камеры смогут определять состав выхлопных газов и автоматически штрафовать водителей, чьи машины загрязняют воздух сверх допустимой нормы. Сейчас штраф за «грязный» выхлоп составляет всего 500 рублей, а контроль затруднён.

Современные технологии позволяют дистанционно анализировать выхлопные газы, идентифицировать автомобиль по номеру и автоматически формировать штраф. Одна из таких систем, EDAR, уже работает в США, Канаде и Европе. Она определяет уровень содержания угарного газа, углекислого газа, оксидов азота и других вредных веществ. Точность системы высокая — до 95% на однополосных дорогах.

Система работает круглосуточно, в любую погоду, кроме сильного дождя. Кроме состава выхлопа, она фиксирует госномер, скорость и время нарушения. Информация передаётся в базу данных, и водитель получает штраф, как за обычное нарушение ПДД.

В России предлагается ввести систему штрафов: 500 рублей за первое нарушение и 1000 рублей за повторное. Собранные деньги планируют направлять на развитие системы экологического контроля. Устанавливать камеры хотят начать с наиболее загруженных участков дорог: въезды в города, центры городов. Также планируют предоставить доступ к базе данных нарушителей для жителей и организаций.