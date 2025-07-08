Салон нового кроссовера Hyundai Elexio впервые сняли на фото

В мае этого года компания Hyundai представила новую модель - электрический кроссовер Elexio. Он разработан СП Beijing Hyundai специально для китайского рынка. Весной была продемонстрирована только внешность автомобиля, сейчас появились официальные фотографии салона новинки.

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Hyundai Elexio не получил полноценной приборной панели, вместо которой прямо под лобовым стеклом установлен лишь небольшой экран для вывода необходимой информации о движении. Зато Elexio один из первых обзавёлся проекционным дисплеем нового поколения: с высококонтрастным отображением и регулировками по высоте и углу наклона.

В соответствии с запросами китайской публики на торпедо смонтирована 27-дюймовая панель, состоящая из дисплея мультимедиа и "развлекательного" экрана для пассажира. Центральный тоннель освобождён от каких бы то ни было рычажков и переключателей - здесь есть только двойной слот с беспроводной зарядкой, подстаканники и отсек под мелочевку.

Hyundai Elexio относится к компактным кроссоверам: 4615 х 1875 х 1675 мм, колёсная база - 2750 мм. Силовая установка имеет мощность 218 л.с., ожидаемый запас хода на одной зарядке - до 700 км.

Судя по активизации публикации фотографий, выход Elexio на рынок не за горами. Ранее предполагалось, что продажи начнутся в третьем квартале 2025 года.