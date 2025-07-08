Салон нового кроссовера Hyundai Elexio впервые сняли на фото
В мае этого года компания Hyundai представила новую модель - электрический кроссовер Elexio. Он разработан СП Beijing Hyundai специально для китайского рынка. Весной была продемонстрирована только внешность автомобиля, сейчас появились официальные фотографии салона новинки.
Hyundai Elexio не получил полноценной приборной панели, вместо которой прямо под лобовым стеклом установлен лишь небольшой экран для вывода необходимой информации о движении. Зато Elexio один из первых обзавёлся проекционным дисплеем нового поколения: с высококонтрастным отображением и регулировками по высоте и углу наклона.
В соответствии с запросами китайской публики на торпедо смонтирована 27-дюймовая панель, состоящая из дисплея мультимедиа и "развлекательного" экрана для пассажира. Центральный тоннель освобождён от каких бы то ни было рычажков и переключателей - здесь есть только двойной слот с беспроводной зарядкой, подстаканники и отсек под мелочевку.
Hyundai Elexio относится к компактным кроссоверам: 4615 х 1875 х 1675 мм, колёсная база - 2750 мм. Силовая установка имеет мощность 218 л.с., ожидаемый запас хода на одной зарядке - до 700 км.
Судя по активизации публикации фотографий, выход Elexio на рынок не за горами. Ранее предполагалось, что продажи начнутся в третьем квартале 2025 года.