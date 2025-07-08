В России запатентовали бренд «китайского Maybach»

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились данные о регистрации товарного знака Maextro. Это бренд, запущенный JAC и Huawei и нацеленный на конкуренцию с Mercedes-Maybach. Пока в его арсенале только одна модель — роскошный седан S800, цена которого начинается с 708 тысяч юаней (7,7 миллиона рублей). Продажи в Китае стартовали в конце мая.

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ФИПС зарегистрировал бренд по одному классу товаров и услуг. В него входят автомобили и различные комплектующие, двигатели и воздушные дроны для фотосъемки. Заявку подала китайская «Хуавей Текнолоджис».

Maextro S800 — 5,5-метровый седан с колесной базой 3,4 метра. На родине он предлагается как с гибридной, так и полностью электрической силовой установкой. Гибрид последовательный: он оборудован 1,5-литровым ДВС-генератором и двумя либо тремя электромоторами, связанными с колесами. Максимальная отдача — 530 лошадиных сил и 673 Нм крутящего момента либо 864 силы и 718 Нм в зависимости от версии. Общий запас хода варьируется от 965 до 1100 километров, а только на электричестве седан проедет от 258 до 311 километров.

© Maextro

Электрокар S800 оснащают батареей емкостью 95 киловатт-часов, позволяющей преодолеть без подзарядки до 670 километров по китайскому циклу CLTC.

В салоне — ультракомфортные кресла второго ряда Zero Gravity с оттоманками и электрорегулировками в 20 направлениях. Седану положены три экрана плюс мониторы вместо внешних зеркал, проекционный дисплей, холодильник, подсветка и потолок «звездное небо» в духе Rolls-Royce.

Также есть полноуправляемое шасси, адаптивная пневмоподвеска с двухкамерными стойками и автопилот с перспективой апгрейда до четвертого уровня.

О перспективах «официального» появления Maextro в России JAC пока не сообщал. Для желающих седан возят «серым» путем, и, разумеется, он значительно дороже, чем в Китае: цены на агрегаторах стартуют с 11,4 миллиона рублей.