На продажу выставили ГАЗ-21 после реставрации

В Нижегородской области продается Волга ГАЗ-21 1969 г. в. за 1 млн рублей

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В Нижегородской области на продажу выставили Волгу ГАЗ-21 1969 г. в. с пробегом 90 000 км. Уточняется, что автомобиль хранился в гараже.

«Всё родное. <...> Без вложений, доедет куда угодно...», – сказано в описании машины.

Автомобиль стоит на учете в ГАИ. Под капотом раритетного авто 2,4-литровый мотор мощностью 56 л.с., МКП, привод задний.

Стоит такая Волга 1 млн рублей.

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