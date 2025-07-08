Генпрокуратура проверит цены на такси в России

Регулярные отключения связи и мобильного интернета на территории России спровоцировали рост цен на пассажирские перевозки. В ответ граждане начали массово жаловаться на ценообразование в прокуратуру, которая решила проверить обоснованность подорожания услуг такси.

В компаниях отмечают, что из-за ограничений многие таксисты попросту не могли выйти на линию и начать принимать заказы, что привело к дефициту водителей и, как следствие, удорожанию поездок.

Тем не менее, генпрокурор России Игорь Краснов заинтересовался ситуацией и поручил надзорным органам проверить изменения цен и зависимость их от ограничений мобильной связи. При этом чиновник подчеркнул, что особое внимание нужно уделить возможному сговору перевозчиков.

Сами агрегаторы и таксомоторные компании отмечают, что в последнее время сбои в работе связи и мобильного интернета участились, особенно в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Пскове, Татарстане и ряде других регионов. В итоге тарифы в областях, где наблюдались проблемы, выросли от 75% до 100%, причём в столичном регионе в пиковые часы цены рванули на 150-200%.

Ситуация возникла из-за того, что многие водители попросту не могут принять заказ, при этом спрос остаётся стабильным, что приводит к дефициту таксистов и, соответственно, повышенному спросу и применению повышающих коэффициентов.