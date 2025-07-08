Lexus разыграет кроссовер, названный в честь главы Toyota

Lexus представил в Японии эксклюзивную версию кроссовера LBX Morizo RR, названную в честь главы Toyota — Акио Тойоды. Специальная модификация под названием Original Edition повторяет дизайн автомобиля, созданного ранее по индивидуальному заказу самого Тойоды.

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От стандартной версии LBX Morizo RR новинка отличается кузовом цвета Sonic Chrome, выразительными жёлтыми элементами на передней части и тормозными суппортами того же оттенка. Lexus планирует выпустить всего 100 экземпляров этой версии. Согласно японским СМИ, приобрести автомобиль смогут лишь те, кто выиграет в специальной лотерее, подав заявку в дилерских центрах.

Модель LBX Morizo RR была представлена летом прошлого года. Она получила 1,6-литровый турбомотор с тремя цилиндрами от GR Yaris, развивающий 304 л.с. и 400 Н·м крутящего момента.

Разгон до 100 км/ч занимает 5,2 секунды. Все версии LBX Morizo RR оснащены полным приводом, а на выбор предлагаются две трансмиссии — 6-ступенчатая механическая коробка или 8-ступенчатый автомат. В отличие от неё, базовая модификация LBX лишена мощного двигателя и агрессивного аэродинамического обвеса с увеличенными воздухозаборниками и расширенными арками.