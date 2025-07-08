Lexus разыграет кроссовер, названный в честь главы Toyota

В Японии начался розыгрыш кроссовера Lexus, названного в честь главы Toyota
Lexus представил в Японии эксклюзивную версию кроссовера LBX Morizo RR, названную в честь главы Toyota — Акио Тойоды. Специальная модификация под названием Original Edition повторяет дизайн автомобиля, созданного ранее по индивидуальному заказу самого Тойоды.
От стандартной версии LBX Morizo RR новинка отличается кузовом цвета Sonic Chrome, выразительными жёлтыми элементами на передней части и тормозными суппортами того же оттенка. Lexus планирует выпустить всего 100 экземпляров этой версии. Согласно японским СМИ, приобрести автомобиль смогут лишь те, кто выиграет в специальной лотерее, подав заявку в дилерских центрах.
Модель LBX Morizo RR была представлена летом прошлого года. Она получила 1,6-литровый турбомотор с тремя цилиндрами от GR Yaris, развивающий 304 л.с. и 400 Н·м крутящего момента.
Разгон до 100 км/ч занимает 5,2 секунды. Все версии LBX Morizo RR оснащены полным приводом, а на выбор предлагаются две трансмиссии — 6-ступенчатая механическая коробка или 8-ступенчатый автомат. В отличие от неё, базовая модификация LBX лишена мощного двигателя и агрессивного аэродинамического обвеса с увеличенными воздухозаборниками и расширенными арками.