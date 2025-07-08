В Россию привезли первую партию Exlantix ES

Китайский производитель продолжает готовиться к началу продаж гибридного купе, которое будет предложено россиянам под маркой Exeed. Как стало известно редакции Quto.ru, на территорию нашей страны уже завезена первая партия машин.

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В движение новинку приводит гибридная силовая установка, в состав которой входят два электромотора суммарной отдачей 479 сил и 634 Нм крутящего момента, а также бензиновый двигатель, работающий исключительно для подзарядки аккумулятора ёмкостью 40 кВтч, который позволяет проезжать на электротяге до 180 км. Суммарный запас хода достигает 1 231 км, а разгон модели до «сотни» равен 4,6 секунды.

Размеры автомобиля составляют 4945 мм в длину и 1978 мм в ширину, расстояние между осями — 3000 мм.

Машина полностью готова для российских условий эксплуатации, адаптация включает в себя русификацию медиасистемы, дополнительную защиту от коррозии и оборудование полным пакетом «тёплых» опций, который включает в себя подогрев всех сидений, руля и лобового стекла.

Гарантия на Exeed Exlantix ES составит 8 лет или 200 тыс. км пробега, а первым покупателям в подарок положена домашняя зарядная станция мощностью 11 кВт, а также универсальную портативную зарядку и устройство, которое может преобразовать бортовую электросеть в мобильную электростанцию для питания внешних приборов мощностью до 4 кВт.

Цены на гибридное купе будут начинаться от 5 990 000 рублей. Дилеры уже начали принимать предзаказы на новинку.