Для Omoda C7 создали фирменный кредит под 0,01%
При покупке автомобиля клиентам доступно специальное предложение Omoda Direct от банков-партнёров. Оно включает процентную ставку 0,01% годовых сроком до 7 лет, но финальные условия зависят от размера первоначального взноса. Стать участником программы можно до конца июля 2025 года.
Также потенциальные покупатели вседорожника Omoda C7 могут рассчитывать на некоторые специальные предложения. Так, при сдаче любого подержанного автомобиля по программе трейд-ин можно получить 150 000 рублей выгоды.
Если клиент уступит дилеру машину марки Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo, Audi, Volkswagen, BMW, Land Rover и некоторых других, то размер скидки вырастет на 100 000. А некоторые категории покупателей могут получить дополнительный дисконт на 200 000 рублей.
Продажи кроссовера Omoda C7 стартовали минувшей весной. На российском рынке будут доступны пять комплектаций: Joy, Lifestyle, Drive, Active и Supreme. Все Omoda C7 оснащены 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил.