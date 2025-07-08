Для Omoda C7 создали фирменный кредит под 0,01%

При покупке автомобиля клиентам доступно специальное предложение Omoda Direct от банков-партнёров. Оно включает процентную ставку 0,01% годовых сроком до 7 лет, но финальные условия зависят от размера первоначального взноса. Стать участником программы можно до конца июля 2025 года.

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Также потенциальные покупатели вседорожника Omoda C7 могут рассчитывать на некоторые специальные предложения. Так, при сдаче любого подержанного автомобиля по программе трейд-ин можно получить 150 000 рублей выгоды.

Если клиент уступит дилеру машину марки Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo, Audi, Volkswagen, BMW, Land Rover и некоторых других, то размер скидки вырастет на 100 000. А некоторые категории покупателей могут получить дополнительный дисконт на 200 000 рублей.

Продажи кроссовера Omoda C7 стартовали минувшей весной. На российском рынке будут доступны пять комплектаций: Joy, Lifestyle, Drive, Active и Supreme. Все Omoda C7 оснащены 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил.