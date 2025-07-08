Tesla с автопилотом увернулась от лобового столкновения

Tesla с автопилотом среагировала быстрее водителя и в последние секунды увернулась от лобового столкновения. Видео инцидента опубликовала «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

На кадрах Tesla едет на большой скорости по шоссе. Внезапно впереди идущая машина резко поворачивает вправо и перед электромобилем оказывается автомобиль, попавший в аварию за секунды до этого.

Система Full Self-Driving мгновенно перестраивается и спасает Tesla от лобового столкновения.

«Всё сработало чётко: без паники, без тормозов, без промедления. Похоже, нейросети за рулём становятся всё меньше фантастикой и всё больше — спасением», — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что Tesla Model 3, снабженный системой Autopilot, не только смогла увернуться от летящего навстречу колеса, но и удержалась в своем ряду.