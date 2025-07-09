"Ингосстрах" повысил продажи ОСАГО с помощью ИИ

Компании SteadyControl и Ингосстрах провели исследование, показавшее, что «персонализация и прозрачность» — важные факторы для успешных продаж, в том числе ОСАГО.

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Алгоритмы проанализировали 30 критериев общения и определили, что инновационные технологии, включая ИИ-систему, привели к росту удовлетворённости клиентов на 25% и дополнительным продажам на ОСАГО на 15%. Поддержку клиентов сделали более интеллектуальной, используя персонализированное обслуживание и чёткие комментарии.

Машинный анализ также позволил снизить время обучения на 25% и операционные расходы на 8%. Работа над сервисом и цифровые технологии помогли повысить эффективность сотрудников и увеличить конверсию на 7% путём объяснения преимуществ кросс-продуктов.