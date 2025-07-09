В России могут повысить налог для машин старше 15 лет

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» разрабатывает законопроект, направленный на обновление автопарка страны. Президент РОАД Алексей Подщеколдин сообщил, что документ, находящийся в стадии «рыбы», проходит юридические консультации, и его финальная версия ожидается до конца июля. Он подчеркнул нехватку в России нормативной базы, регулирующей автомобили помимо ПДД.

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«Когда срок эксплуатации закончится, государство должно поддерживать сдачу старых машин в утиль за счет программы утилизации, ведь утильсбор исправно собирается», – заявил Подщеколдин, обосновывая необходимость госстимулирования, передает autonews.ru.

В законопроекте планируется закрепить базовые понятия отрасли (автомобиль, дилер, производитель, дистрибьютор), а также нормы обслуживания и срок использования ТС. Глава РОАД отметил, что в России машины эксплуатируются десятилетиями, подобно жилью. Ассоциация считает необходимым отслеживать весь жизненный цикл автомобиля и стимулировать владельцев утилизировать старые, изношенные транспортные средства.

Напомним, в Приморье ввезено рекордное количество китайских автомобилей. Согласно данным Уссурийской таможни, за полгода в регион прибыло более 17 тысяч иномарок из КНР.