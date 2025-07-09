Глава «Автотора» назвал четыре шага для выхода из кризиса на авторынке РФ

Кризис на российском авторынке возник из-за дорогих кредитов и значительных запасов автомобилей, ввезенных в страну перед повышением утилизационного сбора в 2024 году, рассказал в интервью «Газете.Ru» президент холдинга «Автотор» Денис Пак.

«Первая и основная причина — высокая ключевая ставка. До 70% продаж автомобилей в России осуществлялись с использованием кредитов или лизинга. Сейчас же фактические ставки превышают 30%, что резко ограничивает возможности покупателей и значительно охлаждает спрос», — заявил Пак.

Также давление на рынок оказал высокий запас автомобилей, сформировавшийся в 2024 году на складах дилеров и автопроизводителей из-за анонсированного заранее повышения утилизационного сбора, добавил топ-менеджер «Автотора».

«Требуется постепенное снижение ключевой ставки и расширение программ льготного автокредитования. Возможно, стоит рассмотреть налоговые льготы для покупателей автомобилей российского производства», — перечислил Пак возможные варианты решения проблемы.

В качестве альтернативной меры он также предложил повысить налоги на устаревшие и неэкологичные машины.

О деятельности «Автотора» и условиях возвращения BMW в Россию читайте в эксклюзивном интервью главы «Автотора» «Газете.Ru».

Ранее Пак анонсировал локализацию моторов и трансмиссий в России.