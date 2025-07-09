Стало известно время запуска участка трассы М-12 в Свердловской области

Участок трассы М-12 »Москва — Казань — Екатеринбург», расположенный в Свердловской области, откроют в июле 2025 года. Об этом сообщил врио губернатора региона Денис Паслер в ходе международной промышленной выставки «Иннопром», передает ТАСС.

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«Если говорить про запуск именно этой составляющей, я думаю, что это произойдет уже в этом месяце», — заявил он.

По словам Паслера, проводятся организационные работы. Он отметил, что все заинтересованы в скорейшем строительстве этой дороги.

Врио губернатора добавил, что два раза лично съездил по направлению «Екатеринбург — Казань». Паслер рассказал, что дорога стала более комфортной, уютной и безопасной.

Он подчеркнул, что Уральский федеральный округ отличается своими инвестиционными и государственными проектами. Именно по этой причине дорога стратегически важна и нужна для развития безопасности и экономики России.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что участок трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга планируется открыть к концу июня 2025 года. Он назвал темп работы по продлению трассы «неплохим». Хуснуллин также напомнил, что погодные условия оказали сильное влияние на скорость работ.

Глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко ранее заявил, что на российской трассе М-12 «Восток» появится музыкальная разметка.

Ранее в России призвали заменить старые дорожные камеры, не фиксирующие все нарушения.