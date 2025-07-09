Aston Martin Vantage обзавелся 680-сильной версией S

Aston Martin показал «горячий» Vantage S. Спустя примерно полтора года после премьеры обновленного Vantage британцы приготовили новое исполнение с литерой S — более мощное, динамичное и обещающее лучшую управляемость. Вживую суперкар покажут на Фестиваля скорости в Гудвуде, который стартует уже завтра, а поставки покупателям начнутся в IV квартале нынешнего года.

© Motor.ru

Четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом на Aston Martin Vantage S выдает 680 лошадиных сил — на 15 сил больше, чем отдача «восьмерки» на стандартном Vantage. Крутящий момент при этом сохранен на уровне 800 Нм, и мощность по-прежнему передается на задние колеса через восьмидиапазонный автомат ZF.

С места до 100 километров в час «заряженный» Vantage разгоняется на 0,1 секунды быстрее — за 3,4 секунды. Разгон до 200 километров занимает у него 10,1 секунды, а максимальная скорость равна 325 километрам в час.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

Инженеры улучшили управляемость, перенастроив амортизаторы Bilstein DTX для лучшей отзывчивости передней подвески. Также была уменьшена жесткость задних пружин и изменены углы развала-схождения. Задний подрамник теперь крепится непосредственно к кузову без резиновых втулок.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

Вмешательство во внешность сдержанное: Vantage S отличился воздухозаборниками на капоте, красными акцентами и спойлером на корме, добавляющим 44 килограмма прижимной силы. В целом благодаря новым аэродинамическим деталям она увеличена на 111 килограммов.

Также двухдверка получила новые 21-дюймовые колесные диски в черно-красной расцветке и вышивку Vantage S в салоне. Шайбу-селектор режимов езды по желанию клиента заменят на красную.

В апреле S-модификация появилась у кроссовера DBX. Она оказалась еще «горячее» DBX707: отдача V8 благодаря новым турбинам, как у суперкара Valhalla, возросла на 20 лошадиных сил — до 727.