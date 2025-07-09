Перечислены самые продаваемые битые "китайцы" в России

Эксперты компании Migtorg составили рейтинг китайских автомобилей с пробегом после ДТП, которые чаще всего продавались на российском рынке на начало июля.

© Российская Газета

Лидером по количеству проданных автомобилей стала марка Geely, занявшая первое место с 853 проданными автомобилями. Средняя цена составила 936 806 рублей. Chery расположилась на втором месте - реализовано 790 машин по средней цене 640 401 рубль. Haval замкнула тройку лидеров - 534 автомобиля, средняя цена сделки составила 733 639 рублей. Наиболее востребованной моделью марки стал Jolion.

Остальные участники топ-10: Changan - 320 проданных авто, средняя цена - 733 684 рублей; Omoda - 222 автомобиля и 714 795 рублей; Exeed - 193 авто и 954 746 рублей; Shacman (коммерческий транспорт) - 139 единиц и 747 442 рублей; FAW - 136 автомобилей и 653 433 рублей; Belgee - 98 машин и 734 900 рублей; Jetour - 81 автомобиль и 882 772 рублей.

Анализ стоимости новых моделей и их цены на вторичном рынке после аварий показал существенную потерю в цене. Так, Haval Jolion продемонстрировал снижение на 59,23% (с 1 799 000 до 733 639 рублей); Chery Tiggo 4 - минус 67,12% (с 1 949 000 до 640 401 рублей); Geely Coolray потерял 61,21% стоимости (с 2 414 000 до 936 806 рублей).

Китайские автомобили после ДТП в среднем теряют около 50% стоимости, тогда как европейские - около 40-45%, подчеркнул Александр Коротков, генеральный директор Migtorg. Он также отметил, что большинство автовладельцев не осознают масштабы риска: с учетом того, что значительная часть автомобилей покупается в кредит, любое ДТП может обернуться серьезными финансовыми потерями.