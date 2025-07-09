Бостонские инженеры изобрели автомобиль, в котором не укачивает

Специалисты из Бостона смогли изобрести автомобиль, в котором человека больше не укачивает. Об этом в среду, 9 июля, рассказали в Daily Mail.

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Этого удалось добавиться благодаря инновационной подвеске. Генеральный директор стартапа ClearMotion Кристиана Штайнманн объяснила, что в рамках новой разработки колеса машины поднимаются и опускаются — таким образом они подстраиваются под дорожное покрытие.

Из-за этого в таком автомобиле пассажирам не будет дискомфортно от неровностей дороги. Даже при столкновении с препятствиями тряска сводится к минимуму.

Эксперты уже испытали новую модель. Они установили на капот NIO ET9 пирамиду из бокалов с шампанским. Машина без каких-либо трудностей преодолела «лежачих полицейских» на скорости 20 километров в час, уточнили в издании.

В марте стало известно об еще одной необычной разработке. В России была создана первая боевая стиральная машина, получившая название «Стиратель». По шутливым заверениям создателей, она собрана из трофейной украинской стиральной машины, детской коляски и кизлярских шампуров.