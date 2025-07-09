В России впервые за 10 лет подешевели новые машины

В России снизилась стоимость новых автомобилей. Средняя стоимость новой легковушки и легкой коммерческой машины в июне составила 3,12 миллиона рублей, подсчитали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Это на семь процентов меньше, чем год назад. По словам главы РОАД Алексея Подщеколдина, автомобили подешевели впервые за десятилетие. Аналитики объясняют тренд затишьем на рынке: покупателей стараются завлечь выгодными сделками.

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В конце прошлого года средняя стоимость нового легкового и легкого коммерческого автомобиля в России была заметно выше — 3,35 миллиона рублей. Но несмотря на снижение цен, ситуация на авторынке страны остается сложной, отмечает Подщеколдин.

За шесть месяцев 2025 года россияне купили менее 570 тысяч новых автомобилей. Это на 27 процентов меньше, чем за тот же период 2024 года, подсчитали в РОАД. Стоимость проданных в июне машин — 1,8 триллиона рублей, падение составило 31 процент.

Дилеры отмечают, что снижать цены и предоставлять скидки импортеров и продавцов вынуждают низкие продажи. Из-за слабого спроса на складах дилеров скопилось около полумиллиона нераспроданных автомобилей, отметил исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

В РОАД ожидают, что объем авторынка в 2025 году составит порядка 1,3 миллиона машин. Аналитики не ждут восстановления продаж до уровня 2024 года ни в нынешнем, ни в следующем году. Чтобы вырасти до 1,57 миллиона машин, ему понадобится не менее двух лет, а к допандемийным показателям удастся приблизиться лишь к концу десятилетия.